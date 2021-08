Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Grafenau-Dätzingen: zwei 23-Jährige beschäftigen Polizei

Ludwigsburg (ots)

Zwei 23 Jahre alte Männer beschäftigten das Polizeirevier Sindelfingen am Montagabend gleich zweimal. Gegen 19.20 Uhr ereignete sich in der Hintere Gasse in Dätzingen ein Unfall. Einer der beiden Männer war, vermutlich da er alkoholisiert war, mit seinem Fahrrad gestürzt und gegen einen geparkten Audi gestoßen. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 750 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme bemerkten die hinzugerufenen Beamten den Atemalkoholgeruch. Der 23-Jährige, der in Begleitung eines gleichaltrigen Mannes war, musste einen Atemalkoholtest durchführen und sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen machten sich die beiden Männer, nun jedoch zu Fuß, vom Polizeirevier Sindelfingen wieder in Richtung Dätzingen auf. Kurz darauf, gegen 22.40 Uhr, alarmierte ein Linienbusfahrer die Polizei. Der 59-Jährige erklärte, dass er von einem Fahrgast geschlagen wurde. Der Täter sei in Begleitung eines weiteren jungen Mannes gewesen und zwischenzeitlich waren beide geflüchtet. Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Busfahrer die beiden Fahrgäste an der Endhaltestelle in Dätzingen gebeten hatte, auszusteigen. Hierauf reagierte einer der Männer aggressiv und schlug ihn mehrfach. Der Busfahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Personenbeschreibung stimmte in auffallender Weise mit den beiden 23-jährigen Männern überein. Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen konnten Beamte des Polizeireviers Sindelfingen zunächst den zuvor verunfallten 23 Jahre alten Mann feststellen. Sein Begleiter, der wiederum den Busfahrer geschlagen haben soll, ergriff erneut die Flucht. Hierbei stürzte er und verletzte sich leicht. Ein Polizist konnte ihn schließlich einholen. Gemeinsam mit einem Kollegen war es ihm, obwohl der 23-Jährige heftig Widerstand leistete, möglich, dem Tatverdächtigen Handschließen anzulegen. Auch während des Transports zum Polizeirevier wehrte sich der Mann gegen seine vorläufige Festnahme und schlug seinen Kopf gegen die Fensterscheibe. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens und da er ebenfalls alkoholisiert war, musste er den Rest der Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Sindelfingen verbringen. Der Tatverdächtige wird sich wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

