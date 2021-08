Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Fehlende "Corona-Maske" und eine Zigarette werden per Haftbefehl gesuchten Mann zum Verhängnis-

Hamburg (ots)

Am 18.08.2021 gegen 10.00 Uhr nahm eine Streife der Bundespolizei einen per Haftbefehl gesuchten Mann im Bahnhof Altona fest. Zuvor geriet der 38-Jährige in das Visier einer Präsenzstreife der Bundespolizei, da er im Bahnhof keinen Mund-Nasen-Schutz trug und auch gegen das Rauchverbot verstoßen hatte. Die Polizisten sprachen den Mann auf sein Fehlverhalten an und überprüften anschließend die Personalien fahndungsmäßig. Ergebnis: Ausschreibung zur Festnahme.

"Seit Anfang August wurde der bulgarische Staatsangehörige mit einem U-Haftbefehl gesucht. Aufgrund polizeilicher Ermittlungen ist der Mann verdächtig in elf Fällen Diebstahlsdelikte begangen zu haben." Weiterhin bestehen gegen den Gesuchten drei weitere Fahndungsnotierungen (Aufenthaltsermittlungen) verschiedener Staatsanwaltschaften wegen Eigentumsdelikten.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen im Bundespolizeirevier wurde der Mann der U-Haftanstalt zugeführt.

RC

