POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Gem. Kirchberg/Jagst - Pedelec-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Samstag gegen 17:50 Uhr befuhr ein 30-Jähriger einen landwirtschaftlichen Weg zwischen Seibotenberg und Diembot. Ca. 400 m vor Diembot verlor der 30-Jährige an einer Gefällstrecke die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Bei dem Sturz zog er sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Crailsheim-Schüttberg - Von der Straße abgekommen

Am Samstag gegen 20 Uhr befuhr ein 47-Jähriger die Kreisstraße von Lohr in Richtung Schüttberg mit seinem PKW Toyota. Am Ortseingang von Schüttberg verlor er, aufgrund seiner nicht den Straßen- und Witterungsverhältnissen angepassten Geschwindigkeit, die Kontrolle über seinen PKW. Er überfuhr das Ortsschild von Schüttberg und blieb anschließend im Straßengraben liegen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 30.000 Euro.

