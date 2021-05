Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Stand: 01.05.2021, 10:30 Uhr - 1 Einbruch, 2 Sachbeschädigungen, 1 Unfallflucht

Winnenden - Einbruch in Bäckerei

Am Samstagmorgen teilte der Besitzer einer Bäckerei in Leutenbach der Polizei mit, dass unbekannte Täter im Laufe der Nacht in seine Bäckerei eingebrochen wären. Die Täter öffneten mit brachialer Gewalt die Metalltüre zum Verkaufsraum der Bäckerei und brachen in dort die Kassen auf. Nach der Tat verschwanden die Täter wieder unter Mitnahme von Bargeld. Durch die Tat entstand zudem Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro. Die Ermittlungen zur Aufklärung der Tat dauern derzeit noch an.

Ruderberg - Sachbeschädigung mit Böller - Zeugenaufruf

Am Freitag gegen 23:45 Uhr platzierten Unbekannte vermutlich einen Böller in Rudersberg in der Ulmenstraße im Briefkasten eines Friseurgeschäftes und zündeten diesen. Durch die Wucht der Explosion wurde sowohl der Briefkasten, als auch das Glas der Eingangstüre komplett zerstört. Die Klappe des Briefkastens wurde sogar in eine dahinter befindliche Türe geschleudert, in welcher sie stecken blieb. Zum Glück war zu diesem Zeitpunkt niemand unterwegs, so dass keine Verletzten zu beklagen waren. Bei der Tat entstand Sachschaden von ca. 3000 Euro. Durch das technische Hilfswerk musste der Laden wieder verschlossen werden. Die Polizei in Schorndorf bittet Zeugen der Tat, sich unter der Telefonnummer 07181/204-0 zu melden.

Schorndorf - Unfallflucht

Am Freitag gegen 21:10 Uhr konnte in Schorndorf in der Lutherstraße auf dem Parkplatz eines Discounters ein Verkehrsteilnehmer beobachten, wie ein 29 Jahre alter Mann mit seinem Audi beim Ausparken gegen einen VW Passat fuhr, der ebenfalls dort geparkt war. Nachdem sich der Fahrer die Beschädigungen anschaute, stieg er in seinen Audi ein und fuhr einfach davon. Durch die Angaben des Zeugen konnte der Unfallverursacher kurze Zeit später ermittelt werden. Diesen erwartet nun eine Anzeige und den angerichteten Schaden muss er auch noch begleichen.

Oppenweiler - Vandalen unterwegs

In der Zeit von Donnerstag 19:20 Uhr bis Freitag, 09:00 Uhr zerkratzen unbekannte Täter in Oppenweiler in der Seegasse auf einem Parkplatz am Friedhof den geparkten Citroen eines 53 Jahre alten Mannes. Vermutlich mit einem spitzen Gegenstand zerkratzten die Täter auf der rechten Seite beide Türen. Der Sachschaden dürfte ca. 600 Euro betragen. Die Polizei in Backnang bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07191/909-0 zu melden.

