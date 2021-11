Polizei Düsseldorf

POL-D: Nach Straßenbahnunfall in Oberbilk - Mann stirbt im Krankenhaus

Nachdem am Sonntag, 31. Oktober 2021, ein 62 Jahre alter Mann auf der Kruppstraße in Oberbilk von einer Bahn erfasst worden war, erlag er am Samstagnachmittag in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der nunmehr Verstorbene mit seinem Fahrrad gefahren und kurz vor dem Herannahen des Zugs auf die Gleise gestürzt war.

