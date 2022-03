Polizei Mettmann

POL-ME: 40-Jährige beraubt: Polizei ermittelt - Hilden - 2203029

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am noch frühen Freitagmorgen (4. März 2022) hat ein noch unbekannter Mann einer 40 Jahre alten Frau an der Walder Straße in Hilden die Handtasche geraubt. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise.

Folgendes war geschehen:

Gegen 7:25 Uhr war die 40-jährige Hildenerin zu Fuß über den Gehweg entlang der Walder Straße gegangen, als sich ihr auf Höhe der Hausnummer 348 von hinten ein Mann auf einem roten Mountainbike näherte. Als der Mann die Frau erreichte, riss er ihr während der Fahrt ihre Handtasche von der Schulter und flüchtete auf seinem Fahrrad in Fahrtrichtung Solingen. Nach einigen Metern warf der Mann die Handtasche wieder fort. Die Hildenerin stellte nun aber fest, dass der Täter ihr das Bargeld (einige Hundert Euro) aus dem Portemonnaie in der Handtasche entwendet hatte.

Wenig später alarmierte die Frau die Polizei, die jedoch leider im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung den Handtaschenräuber nicht mehr antreffen konnte. Zu dem Mann liegt die folgende Täterbeschreibung vor:

- circa 1,80 Meter bis 1,90 Meter groß - trug eine schwarze Trainingshose mit weißen Streifen an der Seite - hatte eine schwarze Winterjacke, eine schwarze Wollmütze sowie schwarze Handschuhe an - trug weiße Turnschuhe - fuhr auf einem roten Mountainbike - hatte ein "südländisches Erscheinungsbild"

Die Polizei fragt:

Wer hat den Handtaschenraub beobachtet oder kann Angaben zu dem Mann auf dem roten Mountainbike tätigen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Rufnummer 02103 898-6410 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell