Polizei Mettmann

POL-ME: Überladen und mit gebrochener Bremsscheibe unterwegs - Wülfrath - 2203026

Mettmann (ots)

Mit deutlich mehr Ladung als erlaubt, war ein 45-jähriger Lkw-Fahrer aus Steinhagen am Mittwoch (2. März 2022) unterwegs. Die Lkw-Spezialisten des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Mettmann kontrollierten den Mann gegen 16 Uhr auf der Dieselstraße in Wülfrath. Zugelassen war der Lkw für ein Gesamtgewicht von 26.000 kg, tatsächlich brachte das Fahrzeug samt Ladung 37.760 kg auf die Waage, was einer Überladung von rund 45 Prozent entspricht. Außerdem stellten die Lkw-Spezialisten des Verkehrsdienstes fest, dass die vordere rechte Bremsscheibe gebrochen war. Dem 45-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Fahrer und den Halter wurde eingeleitet.

