Polizei Mettmann

POL-ME: Müllcontainer abgebrannt: Polizei ermittelt - Monheim am Rhein - 2203027

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Freitag (4. März 2022) ist an der Grunewaldstraße in Monheim am Rhein ein Müllcontainer durch ein Feuer erheblich beschädigt worden. Die Polizei geht von einer vorsätzlichen Brandlegung aus und bittet bei ihren Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Folgendes war geschehen:

Gegen 2:40 Uhr stellten Anwohner fest, dass ein auf dem Gehweg der Grunewaldstraße abgestellter Abfallcontainer aus Plastik brannte. Die Zeugen alarmierten daraufhin folgerichtig die Feuerwehr, welche schnell am Einsatzort war und den Brand löschen konnte. Allerdings konnte nicht mehr verhindert werden, dass der Container nahezu vollständig abbrannte (siehe Foto). Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Die ebenfalls alarmierte Polizei nahm vor Ort erste Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache auf und geht nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse davon aus, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. Konkrete Hinweise auf einen Verursacher liegen jedoch noch nicht vor.

Deshalb fragt die Polizei:

Wer hat in der Nacht zu Freitag (4. März 2022) verdächtige Beobachtungen im Bereich der Grunewaldstraße gemacht oder weiß unter Umständen sogar, wer den Brand gelegt hat? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein jederzeit unter der Rufnummer 02173 9594-6350 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell