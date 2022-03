Polizei Mettmann

POL-ME: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Wuppertal und der Kreispolizeibehörde Mettmann: Polizei stößt auf große Cannabis-Plantage - Düsseldorf

Kreis Mettmann - 2203025

Mettmann (ots)

Die Kriminalpolizei der Kreispolizeibehörde Mettmann ist am Donnerstag (3. März 2022) im Rahmen der Vollstreckung eines Durchsuchungsbeschlusses in einem Mehrfamilienhaus am Tichauer Weg in Düsseldorf auf eine größere Cannabis-Plantage gestoßen. Zwei Personen wurden festgenommen.

Hintergrund der durchgeführten Durchsuchungsmaßnahmen ist ein Ermittlungsverfahren der Kreispolizeibehörde Mettmann, welches nach der Aufdeckung einer Cannabis-Plantage in einem ehemaligen Hotel an der Bismarckstraße in Mettmann am 5. November 2021 eingeleitet wurde. Im Rahmen dieser Ermittlungen wurden Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt, welche am heutigen Donnerstag vollstreckt wurden.

Hierbei stieß die Polizei in dem Mehrfamilienhaus am Tichauer Weg im Erdgeschoss auf drei Wohnungen, die nicht nur miteinander verbunden waren, sondern die auch zur professionellen Aufzucht von Cannabis-Pflanzen genutzt wurden (siehe Fotos). So waren insgesamt acht Räume zu Indoor-Plantagen umgebaut worden - die Abluft wurde über Rohrsysteme durch eine Wohnung im ersten Obergeschoss nach Außen geführt.

Zudem traf die Polizei in dem Wohnungskomplex auf zwei tatverdächtige Männer (40 und 26 Jahre alt) aus dem Balkan. Diese wurde vorläufig festgenommen. Aktuell prüft die Staatsanwaltschaft Wuppertal noch, ob das Duo einem Haftrichter vorgeführt wird.

Insgesamt zählten die Ermittlerinnen und Ermittler am Donnerstagmittag 687 sichergestellte Cannabis-Pflanzen in unterschiedlichen Wachstumsstadien. Die Pflanzen werden nun im Rahmen der weiteren Ermittlungen vom LKA untersucht und im Anschluss vernichtet. Zudem stellte die Polizei umfangreiches technisches Equipment (Beleuchtungs-, Entlüftungs- und Bewässerungsanlagen) sicher. Experten schätzen, dass der Betrieb der Plantage in etwa dem jährlichen Stromverbrauch von rund 300 Zwei-Personen-Haushalten entspricht. Der Jahresverkaufswert des bei dieser Plantage herangezüchteten Cannabis wird auf eine Summe von rund einer Million Euro geschätzt.

Die Sicherstellungsmaßnahmen wurden in enger Kooperation mit dem Polizeipräsidium Düsseldorf fortgeführt und dauern derzeit (Stand 16:15 Uhr) noch an. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei sowie durch die Staatsanwaltschaft Wuppertal fortgesetzt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell