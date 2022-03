Polizei Mettmann

POL-ME: Exhibitionist zeigt sich vor einem Kind - Hilden - 2203021

Mettmann (ots)

Am Mittwochmittag, 02. März 2022, zeigte sich, auf der Horster Allee in Hilden, ein Exhibitionist einem 11-jährigen Mädchen in schamverletzender Weise. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 13:45 Uhr befuhr eine 11-Jährige mit ihrem Fahrrad die Horster Allee aus Richtung Düsseldorfer Straße kommend. In Höhe eines Waldweges zu einem dort gelegenen Wohnstift stoppte sie für einen Moment, um auf einer Parkbank zu rasten. In diesem Moment traf sie auf einen unbekannten Mann, welcher sich ihr in schamverletzender Weise zeigte.

Das Mädchen entfernte sich unmittelbar von dem Mann und begab sich zu ihrer Wohnanschrift wo sie ihre Erziehungsberechtigten von dem Vorfall in Kenntnis setzte. Diese informierten folgerichtig die Polizei, die ein Strafverfahren einleitete. Der Tatverdächtige konnte trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung im Umfeld nicht mehr angetroffen werden.

Das Mädchen kann den Exhibitionisten folgendermaßen beschreiben:

- circa 40-45 Jahre - circa 170 cm groß - kräftige Statur - bekleidet mit einem schwarzen Oberteil und einer schwarzen Hose sowie einer schwarze Mütze

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Hilden, Telefon 02103 / 898 6410, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell