Polizei Mettmann

POL-ME: Zwei Personen bei Auffahrunfall leicht verletzt - Haan - 2203023

Mettmann (ots)

Am Donnerstagmorgen (3. März 2022) kam es an der Ittertalstraße in Haan zu einem Auffahrunfall, bei dem zwei Personen glücklicherweise nur leicht verletzt wurden. Drei Autos wurden beschädigt.

Folgendes war geschehen:

Gegen 8 Uhr war ein 36-jähriger Solinger mit seinem VW Golf in Richtung Haan gefahren. Laut eigenen Angaben schaute der Mann dabei kurz in den Rückspiegel, weshalb er nicht bemerkte, dass die vor ihm fahrende Seat-Fahrerin verkehrsbedingt an der Kreuzung zur Turnstraße abbremsen musste. So stieß der VW Golf in das Heck des Seat Mii, der von einer 19-jährigen Solingerin gefahren wurde. Ihr Wagen wurde noch in den vor ihr ebenfalls abbremsenden Suzuki Zwift eines 26-jährigen Solingers geschoben.

Sowohl der Suzuki-Fahrer als auch die Seat-Fahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen vorsorglich und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der VW-Fahrer hingegen verblieb unverletzt. Der Seat Mii war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt beläuft sich der Gesamtschaden auf eine Summe von geschätzten 13.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell