Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Unfallflucht nach "Parkplatzrempler"

Melle (ots)

Auf dem Parkplatz eines Discounters an der Oldendorfer Straße beschädigte ein Unbekannter am Dienstag, zwischen 13 und 14 Uhr, einen silbergrauen Audi A4 und flüchtete, ohne sich um den an der Heckstoßstange angerichteten Schaden zu kümmern. Hinweise zu der Unfallflucht erbittet die Polizei in Melle unter der Telefonnummer 05422/920600.

