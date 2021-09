Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau - Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Fürstenau (ots)

In der Straße "An den Schanzen" brachen Unbekannte am Dienstag in eine Wohnung ein. Der oder die Täter verschafften sich zwischen 07 und 18.30 Uhr über ein "auf Kipp" stehendes Fenster Zutritt zur Wohnung, durchsuchten mehrere Räume und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Ob die Einbrecher etwas mitnahmen, ist bislang nicht bekannt. Die Bersenbrücker Polizei bittet Zeugen, die im Bereich "An den Schanzen"/Schwedenstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05439/9690 entgegengenommen.

