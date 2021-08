Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter a.T.W.: Scheunen aufgebrochen und Motorrad (Oldtimer) entwendet

Hilter (ots)

In der Nacht zum Dienstag brachen ein oder mehrere unbekannte Täter in landwirtschaftliche Nebengebäude an der Remseder Straße ein und durchsuchten diese. Aus einer Scheune wurde ein Motorrad entwendet:

Hersteller: MZ Zschopau Modell: TS 150 Erstzulassung: März 1976

Der Oldtimer wurde zuletzt mit dem amtlichen Kennzeichen "OS-IE67" geführt. Wer Hinweise zu dem Einbruch oder auf den Verbleib des Zweirades geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter 05401/879500.

