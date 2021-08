Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen a.T.W.: Einbruch ins Schützenhaus Nolle

Dissen (ots)

In der Zeit von Samstag bis Dienstag kam es zu einem Einbruch in das Schützenhaus Nolle an der Rechenbergstraße. Ein oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich unberechtigt Zutritt zu den Vereinsräumlichkeiten und durchsuchten diese. Da offensichtlich kein Bargeld und keine Wertgegenstände aufgefunden werden konnten, wurde die Tatörtlichkeit ohne Diebesgut wieder verlassen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei Dissen sucht nach Zeugen, die Hinweise zu diesem Einbruch geben können. Erreichbar ist die Polizeistation unter 05421/921390.

