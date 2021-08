Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: versuchter Einbruch in Reihenhaus

Nettetal-Lobberich (ots)

In der Zeit von Sonntag, 08.08.2021, 00.00 Uhr, bis Donnerstag, 12.08.2021, 21.30 Uhr, hebelten unbekannte Täter an einer Hauseingangstür eines Reihenhauses, auf der Karl-Reulen-Straße. Die Einbrecher gelangten nicht ins Haus und flüchteten unerkannt. Hinweise bitte an die Polizei Viersen, 02162 3770.

