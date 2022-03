Polizei Mettmann

POL-ME: 19-Jähriger beraubt - die Polizei ermittelt - Erkrath - 2203028

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, 03. März 2022, ist ein 19-Jähriger auf der Erkrather Straße in Erkrath-Unterfeldhaus von zwei bisher unbekannten Tätern beraubt worden. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 03:00 Uhr war ein 19-Jähriger zu Fuß auf der Erkrather Straße in Richtung Alt-Erkrath unterwegs. Nach eigenen Angaben wurde er plötzlich von hinten angegriffen und zu Boden geschubst. Zwei ihm unbekannte Männer entwendeten seinen zuvor in der Hand mitgeführten Rucksack. Die circa 185 cm großen, dunkel gekleideten Täter, welche von kräftiger Statur waren, flohen anschließend mitsamt ihrer Tatbeute in Richtung Unterfeldhaus.

Der durch den Sturz glücklicherweise nur leicht verletzte Geschädigte begab sich anschließend selbstständig zu seiner Wohnanschrift. Er erstattete online Strafanzeige, welche erst im Laufe des Tages registriert und an das zuständige Kommissariat weitergeleitet wurde. Aufgrund des zeitlichen Verzuges wurden keine Fahndungsmaßnahmen nach den flüchtigen Tatverdächtigen eingeleitet.

Das Kriminalkommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Erkrath, Telefon 02104 / 9480 6450, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell