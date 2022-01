Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Ingewahrsamnahme von betrunkener Person

Schifferstadt (ots)

Am 10.01.2022, gegen 22:00 Uhr, wird ein aggressiver Fahrgast in einem Zug am Hauptbahnhof in Schifferstadt mitgeteilt. Der alkoholisierte 33-Jährige soll sich im Zug verbal aggressiv verhalten haben. Im Beisein der Beamten verließ der Mann den Zug. Nach Mitternacht, gegen 00:45 Uhr, wird in der Hofstückstraße eine Person mitgeteilt, die versuche, eine Fahrzeugtüre zu öffnen. Vor Ort konnte der bereits am Abend am Hauptbahnhof auffällige 33-Jährige Mann angetroffen werden. Die Alkoholisierung war deutlich gesteigert, sodass der Mann nicht mehr eigenständig laufen konnte. Der 33-Jährige wurde zur Ausnüchterung nach der Hinzuziehung einer Ärztin in Schutzgewahrsam genommen.

