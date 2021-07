Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Schiebedach beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (08.07.2021), gegen 18 Uhr, kam es zwischen zwei Verkehrsteilnehmern im Bereich der B9 in Richtung Ludwigshafen auf Höhe der Abfahrt zur A65 zu einem Streit zwischen zwei PKW-Fahrern. Ein PKW-Fahrer wollte auf die B9 von der A65 kommend auffahren, zog links auf die B9 und bremste stark bis zum Stillstand. Ein 28-Jähriger Verkehrsteilnehmer musste daraufhin auch stark bremsen und kam zum Stehen. Anschließend stieg der Verkehrsrowdy aus seinem Fahrzeug aus und schlug auf das PKW-Dach des 28-Jährigen, sodass es beschädigt wurde. Der Rowdy fuhr dann davon. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell