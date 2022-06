Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Gelddiebstähle - Elektroscoooter entwendet - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Remshalden: Zeugen nach Unfall im Baustellenbereich gesucht

Am Dienstag kurz nach 13 Uhr kam es im Baustellenbereich in der Brückenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 35-jährigen Land-Rover-Fahrer und einer 78 Jahre alten BMW-Fahrerin. An den beiden Pkw entstand hierbei Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Da der Unfallhergang noch nicht abschließend geklärt werden konnte, werden Zeugen des Unfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 mit dem Polizeirevier Waiblingen in Verbindung zu setzen.

Waiblingen: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Dienstag in der Zeit zwischen 17:40 Uhr und 18:40 Uhr einen Fiat, der auf einem Parkplatz in der Heinrich-Küderli-Straße geparkt war. Zeugenhinweise auf den geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Dienstag im Zeitraum zwischen 8:40 Uhr und 15:15 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Palmerstraße einen geparkten Audi und fuhr danach weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Schaden am Audi beläuft sich auf rund 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Winnenden-Schelmenholz: Elektroscooter entwendet

Im kurzen Zeitraum zwischen 21:20 Uhr und 21:40 Uhr wurde am Dienstagabend ein Elektroscooter, der vor einem Supermarkt in der Forststraße an den Fahrradständern angekettet war, entwendet. Das Elektrofahrzeug hat einen Wert von etwa 770 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Backnang: Geld entwendet

Am Dienstagmorgen in der Zeit zwischen 5.30 Uhr und 6.30 Uhr ging ein unbekannter Mann über ein geöffnetes Rolltor in das Gebäude eines Gewerbebetriebes im Industriegebiet Süd. Er durchsuchte in der Firma mehrere Behältnisse in Büros und Umkleidekabinen und entwendete etwa 60 Euro Bargeld. Als der Tatverdächtige von Beschäftigten angesprochen wurde, gab er sich als neuer Mitarbeiter aus. Anschließend flüchtete er mit einem türkisfarbenen Mountainbike. Der Tatverdächtige war etwa 25 Jahre, ca. 1,85cm groß, hatte eine kräftige Statur und einen dunklen Teint. Er trug eine dunkelblaue Jacke und einen grauen Jogginganzug. Zwischen 6 Uhr und 8 Uhr ereignete sich ein weiterer Gelddiebstahl in einer Firma in demselben Industriegebiet. Dort wurden etwa 400 Euro erbeutet. Von einem Tatzusammenhang ist auszugehen. Möglicherweise ist der Tatverdächtige noch an weiteren Örtlichkeiten am Dienstagmorgen aufgefallen. Wer weitere Hinweise auf die Person geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung setzen.

Plüderhausen: Omnibus contra Motorroller

Ein 50-jähriger Fahrer eines Linienbusses befuhr am Dienstag gegen 17.45 Uhr die Grabenstraße. An der Stoppstelle zur Hauptstraße hielt er zunächst an und fuhr dann in die Vorfahrtsstraße ein und übersah hierbei den Fahrer eines Motorrollers. Die Fahrzeuge stießen zusammen, wobei der 62-jährige Rollerfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Der Sachschaden blieb gering.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell