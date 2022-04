Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen am 16.04.2022

Goslar (ots)

Seesen

Am 15.04.22 wird durch einen geschädigten Anwohner in der St.-Annen-Str. in Seesen ein Einbruchdiebstahl in eine Garage gemeldet. Ein unbek. Täter habe die Garage und angrenzende Kellerräume widerrechtlich betreten und augenscheinlich nach Wertgegenstände abgesucht. Des Weiteren wurde ein PKW vom Täter durchsucht. Erlangtes Diebesgut konnte vor Ort noch nicht ermittelt werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen, eine Strafanzeige wurde gefertigt.

Langelsheim/Lutter

Am 15.04.22 befuhr ein 22jähriger Kradfahrer aus Bad Harzburg mit seinem Motorrad die L 500 von Bodenstein in Richtung Lutter. In den dortigen Serpentinen verliert der Kradfahrer in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad und stürzt. Hierbei touchiert er die Leitplanke. Der Kradfahrer wird verletzt und in die Asklepios-Klinik nach Seesen verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000,- Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell