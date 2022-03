POL-LB: A8 / Sindelfingen: Ladungssicherung Fehlanzeige

Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter sind über das vergangene Wochenende nach Einschlagen eines Fensters in die Theodor-Heuss-Realschule in der Kremser Straße in Böblingen eingestiegen. Nach dem erfolglosen Versuch, einen Snackautomaten aufzubrechen, versuchten sie sich ebenso erfolglos an der Tür zum Lehrerzimmer und zerstörten im Flur eine Glasvitrine. Im Obergeschoss der Schule gingen sie durch ...

mehr