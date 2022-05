POL-HAM: Nach Kollision mit Lkw: Radfahrerin schwer verletzt

Hamm-Rhynern (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Sonntag, 1. Mai, 11.15 Uhr und Montag, 2. Mai, 5.10 Uhr, in eine Bäckerei an der Unnaer Straße eingebrochen. Sie hebelten eine Eingangstür auf und flüchteten, ohne etwas zu entwenden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Bei Hinweisen zur Tat wenden Sie sich an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (hr) Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

