Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Straßenverkehrsgefährdung durch betrunkenen Autofahrer- Ausweichender LKW-Fahrer dringend als Zeuge gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Am gestrigen Montag, 04.04.22, nach 14 Uhr, kam es im Bereich des Jade Weser Ports, Straße "Pazifik" in Wilhelmshaven zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch einen alkoholisierten Autofahrer. Dieser geriet mit seinem braunfarbenen Pkw auf die Gegenfahrspur, so dass ein Lkw-Fahrer nur durch Ausweichen eine Kollision verhindern konnte. Die Polizei bittet diesen Lkw-Fahrer, sich dringend mit der Polizei in Wilhelmshaven unter 04421-942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell