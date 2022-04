Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahrzeugrempler im Parkhaus Nordseepassage - Polizei sucht Besitzer eines blaufarbenen Kleinwagens

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch, 30.03.22, gegen 17:00 Uhr, kam es im Parkhaus der Nordseepassage in der Bahnhofstraße auf dem Parkdeck 1 zu einem Unfall: Beim Rangieren in einen der Stellplätze touchierte der Unfallverursacher einen geparkten Pkw. Bei dem geparkten Pkw soll es sich um einen blaufarbenen Kleinwagen gehandelt haben, der durch den Zusammenstoß vermutlich beschädigt wurde. Die Polizei fragt nun: Wer hat sich zur fraglichen Zeit in dem Parkhaus aufgehalten und möglicherweise Beobachtungen gemacht? Insbesondere bittet die Polizei den Besitzer des blaufarbenen Kleinwagens sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter 04421-942-0 in Verbindung zu setzen.

