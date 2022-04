Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldungen der Polizei WHV 01.04.-03.04.2022

Wilhelmshaven (ots)

Amtsanmaßung und Trunkenheit im Verkehr Am Samstag, gegen 01:55 Uhr gaben sich zwei Männer (30 und 23 Jahre alt) gegenüber einem Passanten fälschlicherweise als Polizeibeamte aus. Als beide nach ihren "Dienstausweisen" gefragt wurden, entfernten sie sich mit einem Pkw. Kurz darauf konnten sie durch echte Polizeikräfte im Nahbereich angetroffen werden. Dabei wurde festgestellt, dass der 30-jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Atemalkoholwert von über zwei Promille. Eine Blutprobe wurde durchgeführt. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss In der Zeit von Freitag auf Samstag wurden im Stadtgebiet bei verschiedenen polizeilichen Verkehrskontrollen gleich vier Fahrzeugführer festgestellt, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Die Männer im Alter von 23, 34, 41 und 43 Jahren, die mit ihren Fahrzeugen (3 X Pkw und 1X E-Scooter) unterwegs waren, standen dabei u.a. unter dem Einfluss von Kokain und Amphetaminen. Bei allen Personen wurden Blutproben durchgeführt. Versuchter Trickdiebstahl Am Samstagabend, gegen 18:00 Uhr klingelte ein ca. 30-jähriger Mann an der Wohnungstür einer älteren Dame in der Oststraße. Die Wohnung gehört zu einer Seniorenresidenz. Er gab vor, einen angeblichen Wasserschaden begutachten zu müssen. Nachdem er die Wohnung betrat und sich in den Räumlichkeiten umsah, erschien zufällig die Mitarbeiterin eines Pflegedienstes vor Ort. Der Mann flüchtete umgehend. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut, fremde Personen in die eigene Wohnung zu lassen, die unter fadenscheinigen Vorwänden Einlass begehren. Im Zweifelsfall sollte die örtliche Polizei informiert werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell