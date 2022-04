Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Computergeschäft

Zetel (ots)

Am Freitag, 01.04.2022, zwischen 00:27 Uhr und 01:37 Uhr, kam es zu einem Einbruch in der Weberstraße in Zetel. Bislang unbekannte Täter schlugen dort die Fensterscheibe eines Lagers für PC-Komponenten ein und betraten das Objekt. In der Folge wurden diverse Hardware-Komponenten erlangt und vermutlich mit einem Transporter abtransportiert. Der Schaden beläuft sich derzeit auf einen Betrag im niedrigen fünfstelligen Bereich. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei dringend nach möglichen Zeugen die insbesondere Angaben zu einem Transporter und/oder zweier Pkw mit auswärtigen Kennzeichen machen können. Zeugenhinweise werden beim PK Varel unter 04451-923-0 entgegengenommen.

