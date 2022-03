Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versuchter Handtaschenraub - Phantombild soll bei der Aufklärung helfen

Wilhelmshaven (ots)

Bereits am Freitag, den 11.02.2022, gegen 8:00 Uhr, ereignete sich in Wilhelmshaven ein versuchter Handtaschenraub: Auf dem Weg zum Bahnhof wurde die 23-jährige Geschädigte auf Höhe des Sanitätshauses Koschade, Ebertstraße 86, von hinten durch eine männliche Person gepackt, während eine zweite männliche Person rechtsseitig versuchte, die auf der Schulter getragene Tasche zu entreißen. Die Geschädigte hielt jedoch an der Tasche fest und rief laut um Hilfe. Die beiden unbekannten Täter flüchteten daraufhin. Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung des bzw. der Täter führten, erhofft sich die Polizei nun durch die Veröffentlichung eines Phantombildes eines der Täter neue Hinweise. Zeugen, die Angaben zu der Person oder zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421-942-0 in Verbindung zu setzen.

