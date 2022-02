Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Trier (ots)

Am Montag, den 31.01.2022, kam es gegen 21:35 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Nikolausstraße Höhe der Hausnummer 7. Das unfallverursachende Fahrzeug fuhr die Nikolausstraße in Richtung Saarstraße. Als dieses einem entgegenkommenden Fahrzeug in eine Parklücke ausweichen wollte, kam es hier zum Zusammenstoß mit dem dort parkenden grauen Pkw Opel Astra. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen weißen Transporter gehandelt haben.

Die Polizeiwache Trier bittet um Zeugenhinweise hinsichtlich des unfallverursachenden Fahrzeugs.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell