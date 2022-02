Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der MWR-Schuh-Filiale

Idar-Oberstein (ots)

Am 31.01.2022 kam es in dem Zeitraum zwischen 17:45 Uhr bis 18:10 Uhr auf dem Parkplatz der MWR-Schuh-Filiale in Nahbollenbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein roter Opel vermutlich durch einen rückwärts ausparkenden PKW im Heckbereich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Ermittlung der Täter. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06781-561-0 oder per Mail an piidar-oberstein@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell