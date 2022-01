Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Brand einer Garagenzeile

Goch (ots)

Am Sonntagabend, 29.01.22 gegen 19:20 Uhr wurde in Goch-Hommersum an der Maasstraße der Brand von einem Gebäude mit mehreren Garagen festgestellt. Angrenzend an das Gebäude befindet sich das eigentliche Wohnhaus. Bei Eintreffen der Polizei war das Wohngebäude bereits vollständig evakuiert, da zunächst ein Übergreifen der Flammen hierauf zu befürchten war. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand jedoch gegen 20:40 Uhr unter Kontrolle bekommen und schließlich vollständig löschen. Die Bewohner konnten zurück in ihre Wohnungen. Nach ersten Ermittlungen vor Ort wurde glücklicherweise niemand verletzt, jedoch entstand erheblicher Gebäudeschaden an der Garagenzeile mit 8 Garagen, welche nun einsturzgefährdet ist. Bisher konnten weder die Brandursache, noch der Brandherd eindeutig bestimmt werden. Daher wurde der Brandort beschlagnahmt. Die Kripo Kalkar hat die Ermittlungen aufgenommen.

