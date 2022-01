Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Mehrere Fälle von Vandalismus in Geldern-Walbeck

Geldern (ots)

In der Nacht von Freitag, 28.01.22 auf Samstag, 29.01.22 wurde auf der Straße Am Erlkönig eine Fensterscheibe eines Wohnhauses eingeschlagen, sowie das Schloss eines Wohnmobils aufgebrochen. In derselben Nacht wurden die Heckscheiben von zwei Pkw eingeschlagen, welche auf dem Grenzweg und der Sankt-Nikolaus-Straße geparkt standen. Am Samstag, 29.01.22 gegen 23:00 Uhr wurde eine Fensterscheibe eines leerstehenden Hauses an der Straße Am Erlkönig eingeschlagen. Im Verlauf des Wochenendes wurde zudem die Verglasung einer Zugangstür zu einem ehemaligen Kirchengebäude an der Luciastraße eingeschlagen. Im Gebäude, welches derzeit umgebaut wird, wurden zwei Feuerlöscher entleert und das Löschpulver über die Räumlichkeiten verteilt.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in dem Zusammenhang nimmt die die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell