Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Unfallflucht

weißer Toyota Auris beschädigt

Bedburg-Hau (ots)

Am Samstag, 29.01.22 zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr kam es auf der Norbertstraße in Bedburg-Hau zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit seinem Fahrzeug den geparkten Pkw und entfernte sich, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in dem Zusammenhang nimmt die Polizei Kleve unter 02821 5040 entgegen.

