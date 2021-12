Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Bramstedt - Pkw ausgebrannt - Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots)

In der vergangenen Nacht (07.12.2021) ist es in der Holsatenallee in Bad Bramstedt zum Brand von einem Pkw gekommen, zu dem die Kriminalpolizei Bad Segeberg nach Zeugen sucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Brand eines Mini Coopers um 04:20 Uhr bemerkt.

Der Mini brannte vollständig aus. Durch die Hitze wurde ein daneben geparkter Ford Tourneo Custom, ein Zaun und ein Schuppen ebenfalls beschädigt.

Beide Fahrzeuge hatten auf einem Anwohnerparkplatz der Hausnummer 38 gestanden.

Nach ersten Schätzungen dürfte sich der Sachschaden auf mindestens 10.000 Euro belaufen.

Der Mini Cooper wurde beschlagnahmt.

Die Brandursache ist derzeit unklar.

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Brandentstehung geben können und bittet um Kontaktaufnahme unter 04551 8840.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell