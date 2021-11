Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Fahrraddiebstahl

Gotha (ots)

Ein oder mehrere Personen entwendeten in der zurückliegenden Nacht, zwischen 01.00 Uhr und 07.15 Uhr ein Fahrrad aus einem Schuppen auf einem Grundstück in der Seebergstraße. Jener war mit einem Schloss gesichert, welches aufgebrochen wurde. Bei dem Zweirad handelt es sich um ein Fahrrad der Marke Trek in der Farbe Schwarz/Grau im Wert von ca. 1.200 Euro. Die Polizei sucht gegenwärtig Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder den Verbleib des Beuteguts haben (Tel. 03621-781124/Bezugsnummer 0273133/2021) haben. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell