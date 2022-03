POL-WHV: Trunkenheit im Verkehr - Aufmerksame Zeugen informieren die Polizei

Varel (ots) - Am Wochenende wurden an der Grundschule Büppel, Tannenkamp 26 in Varel, durch bislang unbekannte Täter die Klingel und der Briefkasten beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451-935-0 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

