Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Serie von Fahrraddiebstählen aufgeklärt/ Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei

Meine (ots)

Seit Anfang Juni 2021 beobachtete die Polizei Meine im gesamten Zuständigkeitsbereich eine Serie von Fahrraddiebstählen. Es wurden sowohl ungesicherte, als auch mit einem Schloss gesicherte Fahrräder an unterschiedlichen Örtlichkeiten in Meine entwendet. Als auffällige Häufung bei den Tatorten stellte sich das örtliche Philipp-Melanchthon-Gymnasium heraus.

Die Beamtinnen und Beamten der Polizei Meine initiierten daraufhin unterschiedliche Maßnahmen zur Aufklärung dieser Tatserie. Es erfolgten diverse offensive und verdeckte Kontrollen von Fahrrädern sowie die Überwachung an zurückliegenden Tatorten.

Im Zuge der Ermittlungen ergab sich, unter anderem durch einen Zeugenhinweis, der Tatverdacht auf einen Jugendlichen aus Meine. Mitte September führten Polizeibeamte in Zivil eine objektbezogene Überwachung von Fahrrädern an einer Schule durch. Dabei beobachteten sie, wie sich der 17- Jährige Tatverdächtige den abgestellten Fahrrädern näherte und anschließend mit einem nicht gesicherten Fahrrad davonfuhr. In der anschließenden Fahndung konnte der Jugendliche mit dem entwendeten Fahrrad gestellt werden.

Im Beisein seines Rechtsanwaltes wurde dem Jugendliche die Tatserie vorgehalten. Er bestritt den Vorwurf nicht und erklärte, dass er seit Juni 2021 etliche Fahrräder in Meine entwendet und anschließend in Braunschweig bei auswärtigen Lkw-Fahrern verkauft habe. Als Motiv gab er finanzielle Probleme an.

