Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfallverursacherin meldet sich nach Zeugenaufruf

Wittingen (ots)

Gestern Morgen startete die Polizei Gifhorn einen Zeugenaufruf nach einer Unfallflucht auf dem Parkplatz des "Hol' Ab!" Markts in Hankensbüttel. Noch am selben Tag meldete sich eine 58-Jährige bei der Polizei Wittingen und gab an, die Verursacherin zu sein. Gegen die Frau aus Hankensbüttel wird nun strafrechtlich ermittelt.

