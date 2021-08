PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Nach Nachbarschaftsstreit im Krankenhaus +++ Armbanduhr bei Trickdiebstahl gestohlen +++ Autoknacker gehen in Bad Soden leer aus +++ Kind nach Unfall im Krankenhaus

Hofheim (ots)

1. Mann nach Auseinandersetzung im Krankenhaus, Flörsheim am Main, Hauptstraße, Montag, 02.08.2021, 23:07 Uhr

(jn)In Flörsheim kam es am späten Montagabend zu einem Nachbarschaftsstreit, der für einen 34-Jährigen einen Krankenhausaufenthalt zur Folge hatte. Um 23:07 Uhr sei der Geschädigte in der Hauptstraße mit dem 54-jährigen Mann und dessen 40-jähriger Bekannten aneinandergeraten, wobei der 34-Jährige von den beiden auch mit einem Schlagwerkzeug angegriffen worden sein soll. Daraufhin musste er mit Kopfverletzungen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Alle drei in unmittelbarer Nachbarschaft in Flörsheim wohnhafte Beteiligten waren stark alkoholisiert, so dass auf Anordnung der Wiesbadener Staatsanwaltschaft Blutentnahmen bei den 40 und 54 Jahre alten Beschuldigten durchgeführt wurden. Die zwei Tatverdächtigen wurden nach Abschluss weiterer polizeilicher Maßnahmen auf der Flörsheimer Polizeistation wieder auf freien Fuß gesetzt.

2. Trickdieb erbeutet hochwertige Armbanduhr, Liederbach am Taunus, Fasanenweg, Montag, 02.08.2021, 15:30 Uhr

(jn)Ein unbekannter Mann hat am Montagnachmittag einen Senior aus Liederbach bestohlen und dabei eine Armbanduhr im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet. Um 15:30 Uhr hatte der Dieb den knapp 90 Jahre alten Mann vor dessen Haustür im Fasanenweg angesprochen und um Hilfe gebeten. Angeblich hätte er Probleme mit seinem Pkw und benötige etwas Geld für ein Abschleppunternehmen. Als der hilfsbereite Liederbacher daraufhin etwas Bargeld hervorholte, nutzte der Trickdieb den Moment der Geldübergabe, um nach der Uhr am Handgelenk des Geschädigten zu greifen, diese unauffällig zu lösen und mit seiner Beute in Richtung Höchster Straße wegzurennen. Der Täter soll etwa 35 bis 45 Jahre alt, 1,65 Meter groß und korpulent gewesen sein. Zudem hatte er einen kahl geschorenen Kopf mit seitlichem Haarwuchs und trug ein weißes T-Shirt mit dem Logo "GANT" sowie eine graue Hose.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

3. Gescheiterte Autoknacker unterwegs,

Bad Soden am Taunus, Neuenhain, Rother Weingartenweg, Ulmenstraße, Buchenweg, Nacht zum Montag, 02.08.2021

(jn)Unbekannte Täter hatten es in der Nacht zum gestrigen Montag im Bad Sodener Stadtteil Neuenhain auf mehrere geparkte Pkw abgesehen, welche gewaltsam angegangen wurden, ohne dass die Autoknacker dabei Beute machten. In sämtlichen Fällen im Rother Weingartenweg, in der Ulmenstraße und im Buchenweg hatten die Unbekannten eine Fensterscheibe beschädigt, um sich Zutritt zum Wageninneren zu verschaffen. Der Sachschaden an den drei Fahrzeugen der Hersteller Porsche, Land Rover und Fiat lässt sich auf mindestens 2.500 Euro beziffern.

Sachdienliche Hinweise werden von der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 erbeten.

4. Kind läuft vor Auto und wird verletzt, Schwalbach am Taunus, Berliner Straße, Montag, 02.08.2021, 17:58 Uhr

(jn)Am Montagabend ereignete sich in Schwalbach ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Kind auf die Fahrbahn lief, von einem Pkw erfasst und schwer verletzt wurde. Ermittlungen an der Unfallstelle zeigten, dass der in Schwalbach wohnhafte 5-Jährige um kurz vor 18:00 Uhr unvermittelt auf die Berliner Straße rannte, um diese in Richtung Friedrich-Stoltze-Straße zu queren. Hierbei übersah der Junge einen 42-jährigen Autofahrer aus Bad Soden, der die Berliner Straße vom Ostring kommend in Fahrtrichtung Wiesenweg befuhr. Trotz einer Gefahrenbremsung konnte der 42-Jährige einen Zusammenstoß mit dem Kind nicht mehr verhindern. Infolge der erlittenen Verletzungen musste der 5-Jährige mit schweren, jedoch nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht und stationär aufgenommen werden.

