Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Räuberischer Diebstahl einer Colaflasche

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

Am Samstagabend des 31.10.2020 um 21:00 Uhr kam es in der Ludwigstraße zu einem räuberischen Diebstahl. Eine 49 - jährige Frau aus Ludwigshafen befand sich zum Einkaufen in der Netto-Filiale in der Ludwigstraße. Hiernach verstaute sie ihren Einkauf im Fahrradkorb, um dann nach Hause zu fahren. Plötzlich bemerkte sie, wie ihr ein 21 - Jähriger aus Speyer eine Cola-Flasche aus dem Fahrradkorb entwenden wollte. Als sie sich umdrehte und ihn aufforderte, die Flasche im Korb zu belassen und nach dieser griff, hat der Mann ihr unvermittelt gegen den Kopf geschlagen. Bei dem 21 - Jährigen befand sich noch ein weiterer gleichaltriger Mann aus Worms, der bei der Tat anwesend war, aber nicht aktiv mitwirkte. Ein unbeteiligter Zeuge hat die beiden 21 - Jährigen von der Frau getrennt, bis die Polizei die Männer festnehmen konnte. Beide Männer waren erheblich alkoholisiert mit 1,63 und 2,41 Promille. Sie wurden für den Rest der Nacht in Gewahrsam genommen. Die Männer erwartet nun ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls.

