Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Hankensbüttel (ots)

Am Samstagnachmittag kam es in der Schmiedestraße in Hankensbüttel zu einer Unfallflucht.

Gegen 17:45 Uhr beobachtete ein Zeuge, dass eine Frau rückwärts gegen eine Laterne auf dem Parkplatz des "Hol' Ab!" Markts fuhr. Durch den Aufprall wurde die Heckscheibe des Autos stark beschädigt. Anschließend setzte die Frau ihre Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern.

Hinweise zu dem Fahrzeug und dem Kennzeichen nimmt das Polizeikommissariat Wittingen unter der Telefonnummer 05831/252880 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell