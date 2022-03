POL-WHV: Sachbeschädigung an Pkw

Hohenkirchen (ots) - Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, betraten zwei männliche Täter in den Abendstunden des 25.03.2022 den Vorraum einer Bankfiliale in der Bismarckstraße in Hohenkirchen und entwendeten aus diesem einen hölzernen Tisch. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter 04461-92110 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

