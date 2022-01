Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zeugenaufruf zum schweren Verkehrsunfall im Bereich des Kreisels Kreuzstraße/Hauptstraße

Bild-Infos

Download

Mainz-Mombach (ots)

Wie bereits gestern berichtet, kam es am 07.01.2022, gegen 17:30 Uhr in Mainz-Mombach zu einem schweren Verkehrsunfall am Fußgängerüberweg im Bereich des Kreisels Kreuzstraße/Hauptstraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befanden sich wohl mehrere Fußgänger sowie Autofahrer im Bereich der Unfallstelle, die möglicherweise den Verkehrsunfall beobachtet haben könnten.

Das beigefügte Bild zeigt die Unfallörtlichkeit aus Sicht des Autofahrers. Der gelbe Pfeil stellt die Fahrtrichtung des Autofahrers dar. Das rote X markiert die ungefähre Unfallstelle.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/ 65-4262 oder per E-Mail: pimainz2.dgf@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell