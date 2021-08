Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugenaufruf nach Unfallflucht in Wietze

Wietze (ots)

Am Samstag, den 14.08.2021, kam es auf der Hornbosteler Straße, Kreisstraße 4, in Wietze zu einem Verkehrsunfall, in Folge dessen sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort entfernt hat.

Um 17:51 Uhr befuhr ein weißes Wohnmobil die Hornbosteler Straße in Fahrtrichtung Hornbostel. In Höhe der Einmündung Friedrich-Hoffmann-Straße touchierte das Wohnmobil einen rechtsseitig am Fahrbahnrand geparkten Opel Vivaro am linken Außenspiegel und entfernte sich, ohne den Unfall zu melden, vom Unfallort.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Kennzeichen bzw. den Insassen des weißen Wohnmobils machen können, melden sich bitte bei der Polizei Wietze, Tel. 05146-986230.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell