Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei stellt Verdächtigen - Autodieb steht unter Drogeneinfluss

Dormagen (ots)

Nur mal eben Zigaretten kaufen wollte der Halter eines weißen BMW Kombi am Mittwoch (09.03.), kurz nach 05:00 Uhr morgens, an einer Tankstelle an der Kruppstraße. Sein Fahrzeug ließ er unverschlossen und mit dem Zündschlüssel auf dem Armaturenbrett vor dem Verkaufsraum zurück.

Die günstige Gelegenheit nutzte ein 24 Jahre alter Mann aus Dormagen und fuhr mit dem Auto davon. Polizeibeamte konnten das Fahrzeug wenig später im Rahmen der Fahndung an der Florastraße anhalten und den Fahrer vorläufig festnehmen.

Ein Drogenvortest ergab Hinweise auf den Konsum von Amphetamin, weshalb dem Mann eine Blutprobe entnommen wurde. Ob der Mann überhaupt im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und woher die frischen Unfallschäden an der linken Frontschürze des Autos stammen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Der Dormagener, der keine Ausweispapiere mitführte, konnte die Wache zwischenzeitlich wieder verlassen, nachdem seine Personalien zweifelsfrei festgestellt wurden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Zeugen, die zum fraglichen Zeitpunkt einen weißen BMW Kombi der 3er-Reihe beobachtet haben oder Angaben zu einem Verkehrsunfall in dem Bereich machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Verkehrskommissariat zu melden.

Wie die Erfahrungen der Polizei zeigen, reichen Dieben oftmals schon wenige Minuten aus, um gut sichtbare Gegenstände aus einem Fahrzeug zu stehlen oder das Auto selbst zu entwenden. Deshalb gilt: Lassen Sie keine Wertsachen im Fahrzeug zurück, ziehen Sie beim Verlassen des Autos den Zündschlüssel ab und versperren Sie alle Fenster und Türen - auch bei kurzer Abwesenheit.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell