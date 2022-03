Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei und Rettungskräfte nach Unfall auf der Moerser Straße im Einsatz

Meerbusch (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein 28-jähriger Autofahrer am Mittwoch (09.03), kurz vor 7 Uhr, an der Moerser Straße von der Fahrbahn ab und kollidierte mit geparkten Pkw. Dabei zog sich der Meerbuscher Verletzungen zu, die den Transport in ein Krankenhaus notwendig machten. Die beschädigten Autos barg ein Abschleppunternehmen.

Die Polizei nahm den Unfall auf und ermittelt nun zur Unfallursache. Zum Zweck der Rettungs- und Unfallaufnahmemaßnahme musste die Moerser Straße zwischen der Friedensstraße und dem Brühler Weg vorübergehend gesperrt werden.

Über aktuelle Straßensperrungen im Rhein-Kreis Neuss informiert die Kreispolizeibehörde auf den behördeneigenen Social-Media-Kanälen. Folgen Sie der #PolizeiRKN auf Facebook (www.facebook.com/polizei.nrw.ne/) und Twitter (www.twitter.com/polizei_nrw_rkn), um auf dem Laufenden zu bleiben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell