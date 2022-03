POL-WHV: Sachbeschädigung an der Grundschule Büppel - Zeugen gesucht

Varel (ots) - Zwischen Freitagabend,25.03.22 und Sonntagmorgen, 27.03.22, kam es durch bislang unbekannte Täter in der Windallee in Varel zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Fiat Panda. Die linke Fahrzeugseite des Fahrzeugs wurde hierbei zerkratzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451-935-0 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

