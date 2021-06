Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Rücksichtsloser Smart Fahrer überholt trotz Gegenverkehr

Zeugen gesucht (27.06.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Straßenverkehrsgefährdung, die ein Smart Fahrer am Sonntag gegen 20 Uhr auf der Bundesstraße 33, Höhe der Abfahrt "Villingen Mitte", begangen hat. Ein Unbekannter mit einem dunklen Smart mit Villinger (VL-) Kennzeichen überholte in Fahrtrichtung Bad Dürrheim einen Abschleppwagen, obwohl sich zu diesem Zeitpunkt ein Auto im Gegenverkehr befand und das Überholen durch eine durchgezogene weiße Linie untersagt ist. Die Fahrer von Abschleppwagen und Gegenverkehr konnten einen Zusammenstoß mit dem rücksichtlosen Smart-Fahrer nur verhindern, indem sie beide stark bremsend an den jeweils äußerst rechten Straßenrand auswichen. Personen, denen der Fahren des Smart durch seine gefährliche Fahrweise aufgefallen ist und die Hinweise zum Auto oder Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Villingen, Telefon 07721 601-0, zu melden.

