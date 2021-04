Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Lama-Ausbrecher dingfest gemacht

Ludwigsburg (ots)

Nachdem ein Fußgänger am Dienstag gegen 15:00 Uhr zwei entflohene Lamas im Bereich Lohlenbachtäle bei Leonberg feststellte, entwickelte sich ein größerer Polizeieinsatz um die Tiere wieder einzufangen.

Vermutlich drückten die Lamas ihre Umzäunung nieder, sprangen darüber und begaben sich anschließend auf die weitläufigen Felder in Richtung Rutesheim. Anfängliche Versuche die scheuen Tiere einzufangen scheiterten, da die Lamas bei jeglichen Annäherungsversuchen wie wild in unterschiedliche Richtungen sprangen.

Um die Tiere von der in der Nähe verlaufenden Autobahn wegzudrängen, zog man eine größere Anzahl an Einsatzkräften und Helfern zusammen. Gemeinsam mit den Eigentümern scheuchten 18 Polizeibeamte des Polizeireviers Leonberg, der Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg und Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz die in Ausbildung befindlichen Therapietiere in Richtung ihres Geheges und weg von der Autobahn.

Mit einer Polizeikette gelang es die Tiere in einer durch Hecken gebildeten "Sackgasse" dingfest zu machen. Nach Herstellung der statischen Lage konnten die Tiere mit Hilfe der Eigentümer und den zwischenzeitlich eingetroffenen elf Mitarbeitern der Tiernotrettungen Unterland und Böblingen gefangen werden. Unter Aufrechterhaltung der Polizeikette führten die Retter die Ausbrecher nach etwa zweieinhalb Stunden zurück in ihr Gehege.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell