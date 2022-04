Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldungen der Polizei Varel 01.04.-03.04.2022

Wilhelmshaven (ots)

Zetel Sachbeschädigung an Kfz - Zeugen gesucht! In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beschädigten bislang unbekannte Täter die beiden Außenspiegel eines, auf einem Parkplatz in der Oldenburger Straße abgestellten, Opel Zafira. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-923-0 in Verbindung zu setzen. Zetel Sachbeschädigung an Kfz - Zeugen gesucht! Am Samstag, zwischen 08 Uhr und 18 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter die Außenspiegel eines, in der Neuenburger Straße abgestellten, Pkw VW. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-923-0 in Verbindung zu setzen. Varel Sachbeschädigung an Kfz - Zeugen gesucht! In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten bislang unbekannte Täter das Heck eines, in einer Zufahrt in der Windallee abgestellten, Pkw. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-923-0 in Verbindung zu setzen. Zetel Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Am Samstagabend wurde ein VW Golf durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Varel in der Horster Straße kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der 20-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Varel Am heutigen 02.04.2022, zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr, wurde in der Vareler Innenstadt eine angemeldete "Mahnwache für den Frieden in der Ukraine" abgehalten. Insgesamt versammelten sich etwa 10 Personen in der Schloßstraße/Hindenburgstraße, die u.a. Transparente und Fahnen mit sich führten. Die Versammlung wurde von der Polizei begleitet und verlief störungsfrei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell